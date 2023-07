Nepra Foods Inc. a annoncé son partenariat avec The Cloud Boys Bakery pour le développement et le lancement d'un portefeuille de produits de boulangerie sans gluten révolutionnaires sous la marque Bright Sky Bake House. Le partenariat entre Nepra Foods Inc. et The Cloud Boys Bakery réunit deux innovateurs de l'industrie, qui mettent à profit leur expertise respective pour lancer une gamme de produits sans gluten qui changera l'industrie et qui comprendra des petits pains, des pains à hamburger et à hot-dog et des pains à sandwich qui révolutionneront le marché. Dans le cadre de ce contrat, Nepra Foods accorde à The Cloud Boys Bakery des droits exclusifs sur les formulations brevetées de Nepra.

The Cloud Boys Bakery achètera à Nepra un mélange complet de farine de la formule qui utilise les ingrédients spéciaux sans allergènes de Nepra. The Cloud Boys Bakery produira et distribuera les produits dans sa boulangerie ultramoderne de Carrollton, au Texas. Nepra Foods fournira à The Cloud Boys Bakery une assistance technique permanente et des services de recherche et développement pour de nouvelles formulations.

Ce partenariat permet de créer une gamme de pains sans gluten de haute qualité et inégalée, au goût et à la texture exceptionnels, et à la durée de conservation prolongée à température ambiante. L'un des points forts de ce nouveau pain sans gluten est sa remarquable durée de conservation à température ambiante de 20 jours, supérieure à la durée de conservation standard de la plupart des pains sans gluten actuellement disponibles sur le marché. Cette caractéristique révolutionnaire répond à un problème important pour les consommateurs à la recherche d'options sans gluten plus durables, en leur offrant un choix pratique et satisfaisant sans qu'ils aient à suivre les instructions "doit être conservé congelé" ou "pour de meilleurs résultats, veuillez griller".

La gamme de pains sans gluten Bright Sky Bake House sera lancée dans environ 2 600 magasins de détail, bien en vue dans le rayon boulangerie des principales épiceries. Le lancement est prévu pour le troisième trimestre 2023, avec des volumes annuels initiaux attendus de 2,4 millions de livres de mélange de farine, fournis par Nepra Foods Inc, qui généreront environ 6 millions de dollars de revenus annuels. Le partenariat stratégique entre Nepra Foods Inc. et The Cloud Boys Bakery souligne l'engagement des deux entreprises à offrir aux consommateurs des options sans gluten exceptionnelles.

En mettant à profit l'expertise et les ressources des deux organisations, ce partenariat permettra de lancer un produit qui changera la donne et répondra aux besoins du marché en pleine croissance des produits sans gluten.