Neptune Digital Assets Corp. est une société de blockchain basée au Canada. La société est engagée dans l'entreprise qui construit, possède et exploite des actifs d'infrastructure de monnaie numérique. Elle fournit une infrastructure de crypto-monnaie et de blockchain avec des opérations à travers l'écosystème des actifs numériques, y compris l'exploitation minière de Bitcoin, l'exploitation minière de preuve d'enjeu, les nœuds de blockchain, la finance décentralisée (DeFi), et d'autres technologies de blockchain associées. L'exploitation minière verte de Bitcoin est axée sur l'utilisation d'énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie hydraulique et l'énergie éolienne, pour alimenter ses opérations d'exploitation minière de Bitcoin. Le jalonnement de la crypto-monnaie est le processus de validation des transactions. Le jalonnement implique l'exécution de nœuds logiciels ou de validateurs où Neptune est responsable du stockage des données, du traitement des transactions et de l'ajout de nouveaux blocs à la blockchain. DeFi supprime les contrôleurs centraux et les courtiers, ce qui facilite des transactions plus rapides et moins chères, sans montant minimum de transaction, sans paperasserie, avec une transparence totale et une capacité d'audit.