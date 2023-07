Neptune Wellness Solutions Inc. (Neptune) est une société de biens de consommation emballés (CPG) qui se concentre principalement sur les produits de santé et de bien-être. La société se concentre sur le développement d'un portefeuille de produits de consommation pour des marques naturelles, à base de plantes et de style de vie. Ses unités de marque comprennent les nutraceutiques, la beauté et les soins personnels, ainsi que les aliments et boissons biologiques. Les marques d'aliments et de boissons biologiques de la société comprennent Sprout Organics, Nosh et NurturMe, et les marques de nutraceutiques comprennent Biodroga et Forest Remedies. La société propose une variété d'ingrédients de spécialité, y compris son ingrédient de spécialité sous licence MaxSimil. Les marques de la société comprennent également Neptune Wellness et Ocean Remedies. Ses produits nutraceutiques, de beauté et de soins personnels, ainsi que ses aliments et boissons biologiques sont fabriqués par des fabricants tiers. Les produits de la société sont disponibles dans environ 27 000 points de vente au détail. Les emplacements géographiques de la société comprennent le Canada et les États-Unis.

Secteur Produits pharmaceutiques