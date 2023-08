NerdWallet, Inc. est une société de finances personnelles. La société propose NerdWallet, une plateforme numérique qui fournit des conseils financiers aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises (PME). Sa plateforme fournit des conseils aux consommateurs par le biais de contenu éducatif, d'outils et de calculateurs, de marchés de produits et de l'application NerdWallet. La plateforme de la société fournit une gamme de produits financiers, notamment des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des assurances, des produits pour PME, des prêts personnels, des services bancaires, des investissements et des prêts étudiants aux marchés britannique et canadien. La plateforme de la société utilise des vues de la maison avec l'apprentissage automatique pour aider les consommateurs à trouver le bon produit financier pour leurs besoins.