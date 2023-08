Nerdy Inc, anciennement TPG Pace Tech Opportunities Corp, est une entreprise qui propose une plateforme de direct-to-consumer (D2C) pour l'apprentissage en ligne en direct. La société propose Nerdly, une plateforme qui exploite la technologie, notamment l'intelligence artificielle (IA), pour mettre en relation des apprenants de tous âges avec des professeurs. La destination d'apprentissage de la société propose des expériences d'apprentissage dans environ 3 000 matières et sous plusieurs formats, notamment des cours particuliers, des cours en petits groupes, des cours en groupes de grande taille, l'auto-apprentissage adaptatif et des tuteurs universitaires pour les écoles. Les cours particuliers de la plateforme fournissent des enregistrements post-session pour revoir et conserver ce qui a été couvert, et une aide à la demande est disponible à tout moment. Ses classes en petits groupes sont constituées de cinq à quinze apprenants et offrent une interaction, une collaboration et des leçons personnalisées. Ses classes de groupe grand format offrent un apprentissage aux apprenants de tous âges et peuvent accueillir environ 500 à 50 000 apprenants.

Secteur Internet