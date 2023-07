Nesco Limited s'occupe de l'octroi de licences pour des locaux dans des parcs informatiques et de la fourniture de services connexes ; de l'octroi de licences pour des expositions et de la fourniture de services aux organisateurs ; de la fabrication de machines et de biens d'équipement et de services d'accueil et de restauration. Ses secteurs d'activité comprennent Nesco IT Park, qui fournit des bureaux en location à des entreprises ; Bombay Exhibition Centre, qui fournit des infrastructures aux organisateurs indiens et étrangers pour des expositions et des événements ; Nesco Foods, qui s'occupe de banquets, d'expositions, de nourriture et de boissons (F&B) et de bureaux situés dans les locaux de Nesco et Indabrator, qui est un fabricant d'équipements de préparation de surface avec des installations de fabrication intégrées pour les équipements, les pièces détachées et les abrasifs à Gujarat. Ses services comprennent le grenaillage, le grenaillage de précision et d'autres équipements et systèmes de préparation de surface. Elle fournit des pièces de rechange et des abrasifs pour le grenaillage et le grenaillage de précontrainte.

Secteur Développement et opérations immobilières