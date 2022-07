Neste Oyj : Au contact de seuils importants 22/07/2022 | 08:24 achat En cours

Cours d'entrée : 46.19€ | Objectif : 55€ | Stop : 40€ | Potentiel : 19.07% Neste Oyj s'attaque à une zone de résistance majeure dont la rupture pourra être considérée comme un signal d'achat, ce que nous anticipons compte tenu de la configuration du titre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 55 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Sous-secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NESTE OYJ 5.40% 35 759 EXXON MOBIL CORPORATION 43.41% 375 986 CHEVRON CORPORATION 24.86% 287 884 RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.91% 198 745 BP PLC 16.02% 88 259 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL .. -1.10% 69 667 MARATHON PETROLEUM CORPORAT.. 38.76% 48 035 SUNCOR ENERGY INC. 29.61% 44 687 VALERO ENERGY CORPORATION 45.49% 44 597 PHILLIPS 66 17.60% 41 784 IMPERIAL OIL LIMITED 26.81% 28 848

Données financières EUR USD CA 2022 22 978 M 23 409 M - Résultat net 2022 1 905 M 1 941 M - Dette nette 2022 798 M 813 M - PER 2022 18,8x Rendement 2022 2,34% Capitalisation 35 101 M 35 759 M - VE / CA 2022 1,56x VE / CA 2023 1,48x Nbr Employés 5 002 Flottant 53,5% Prochain événement sur NESTE OYJ 28/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 45,70 € Objectif de cours Moyen 50,37 € Ecart / Objectif Moyen 10,2% Dirigeants et Administrateurs Matti Lehmus President & Chief Executive Officer Jyrki Mikael Mäki-Kala CFO, Head-Information Technology & Strategy Matti Kähkönen Chairman Lars Peter Lindfors Senior Vice President-Innovation Jean-Baptiste Renard Independent Non-Executive Director