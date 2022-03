Neste : UBS réitère son conseil après la nomination du DG

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 50 E après la nomination de Matti Lehmus au poste Directeur Général à compter du 1er mai 2022.



Matti Lehmus succède à Peter Vanacker, qui occupera ce poste jusqu'au 30 avril 2022 suite à sa démission en décembre dernier.



Matti Lehmus a rejoint Neste en 1998 et a occupé plusieurs postes de direction clés au cours de sa carrière dans le secteur des produits pétroliers et des énergies renouvelables. Il est membre du comité exécutif de Neste depuis 2009 et occupe actuellement le poste de vice-président exécutif, Plateforme des énergies renouvelables.



