La Finlande remplace l'Oural russe par du pétrole provenant de Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis

Les pays de l'Union européenne ont interdit toutes les importations maritimes de pétrole en provenance de la Fédération de Russie à partir du 5 décembre de l'année dernière, mais de nombreux pays avaient déjà réduit leurs achats avant cette date.

La Finlande a importé sa dernière cargaison de pétrole de l'Oural en juillet 2022, selon le rapport annuel de l'unique raffineur de l'État, Neste Oil, mettant ainsi fin à ses achats de pétrole russe, y compris dans le cadre de contrats à long terme.

Les importations de pétrole russe, avec 1,5 million de tonnes, ne représentaient que 17 % des importations totales de brut de la Finlande en 2022, contre 84 % un an plus tôt. Les livraisons en provenance de Norvège ont plus que quadruplé pour atteindre 5,65 millions de tonnes, soit 65 % du total.

GRAPHIQUE - Importations de pétrole de la Finlande en 2022

"Neste ne divulgue pas d'informations détaillées sur ses fournisseurs passés ou futurs de brut et de matières premières", a déclaré à Reuters le représentant des médias de la société, citant le vice-président exécutif des produits pétroliers, Markku Korvenranta.

La Finlande s'est appuyée presque exclusivement sur l'Oural pour alimenter ses raffineries, car la proximité des ports russes de Primorsk et d'Ust-Luga permettait de raccourcir les trajets des pétroliers et de les rendre moins onéreux.

GRAPHIQUE - Importations de pétrole de la Finlande en 2021

L'alternative la plus proche de l'Oural dans la région est le pétrole norvégien Johan Sverdrup, dont la Finlande a importé quelque 3,5 millions de tonnes, soit environ 10 % de la production, l'année dernière, selon les données de Refinitiv Eikon.

La Finlande a également importé les qualités norvégiennes Oseberg, Troll et Gudrun, ainsi que Forties et d'autres qualités en provenance du Royaume-Uni. Elle a importé 0,6 million de tonnes de WTI américain.

Selon les données de Refinitiv, le coût de l'Oseberg et du Troll s'est élevé en moyenne à 103 dollars par baril au cours de l'année précédant mars 2023, tandis que le prix moyen de l'Urals au cours de la même période était de 69 dollars par baril.

Johan Sverdrup se négocie normalement quelques dollars par baril en dessous d'Oseberg et de Troll, selon les négociants.

Le transport des qualités de pétrole de la mer du Nord vers la Finlande coûte environ 2 à 3 dollars par baril, alors que les frais de transport de l'Oural sont inférieurs à 0,50 dollar par baril entre les ports russes de la mer Baltique et Porvoo, en Finlande.

Bien que le changement dans les achats ait augmenté les coûts de raffinage de Neste, les marges ont été généralement bonnes l'année dernière, car les États de l'UE ont réduit leurs achats de produits pétroliers russes et les prix mondiaux ont augmenté, ont déclaré les négociants.

La marge totale de raffinage des produits pétroliers sur l'ensemble de l'année s'est élevée en moyenne à 23,4 dollars par baril en 2022, contre 9 dollars par baril en 2021, a déclaré le représentant de Neste, citant les états financiers de l'entreprise pour l'année écoulée.