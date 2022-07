La dissolution du projet de loi sur le climat menace le décollage du carburant aviation vert

L'industrie américaine des biocarburants misait sur une législation qui stimulerait les investissements dans des carburants tels que le carburant aviation durable (SAF), fabriqué à partir de graisses, d'huiles et de graisses animales, et qui produit moins d'émissions de carbone que le carburéacteur traditionnel.

Les fabricants de carburant américains ont augmenté la production de carburants plus propres pour les industries qui sont plus difficiles à électrifier. La production de diesel renouvelable est rentable grâce à des incitations financières étatiques et fédérales, mais le SAF est deux à cinq fois plus cher que le carburéacteur.

La semaine dernière, le sénateur américain Joe Manchin, un démocrate conservateur de Virginie-Occidentale, a indiqué qu'il ne voterait pas pour un projet de loi de dépenses climatiques allégé, condamnant ainsi une législation qui a connu de multiples itérations et qui aurait inclus des incitations pour augmenter les investissements dans le SAF et d'autres carburants de transport à faible teneur en carbone.

"Les entreprises qui produisent déjà aujourd'hui des SAF ainsi que celles qui produisent des carburants pour le transport routier comptent sur cette politique. ... Si elle devient caduque, nous perdrons l'élan que notre industrie a construit pour soutenir l'émergence des SAF", a déclaré Paul Winters, porte-parole de la Clean Fuels Alliance, un groupe industriel composé de producteurs de biocarburants.

La Maison Blanche souhaite réduire les émissions de l'aviation de 20 % d'ici 2030, avec pour objectif de faire passer la production de SAF à 3 milliards de gallons par an d'ici 2030, et de répondre à 100 % de la demande en carburant pour l'aviation, soit environ 35 milliards de gallons par an d'ici 2050. L'année dernière, seuls quelque 33 millions de gallons de SAF ont été produits dans le monde, soit 0,5 % du stock de carburéacteur.

La proposition initiale de 1 700 milliards de dollars de Build Back Better contenait des crédits d'impôt pour le SAF allant de 1,25 à 1,75 dollar par gallon, selon la matière première utilisée, ce qui réduirait les coûts de production pour les producteurs de biocarburants.

La semaine dernière, la Clean Fuels Alliance a exhorté M. Biden à soutenir les propositions bipartites visant à étendre les politiques fiscales existantes telles que l'incitation fiscale pour le biodiesel, qui figurait dans la proposition Build Back Better.

Les actions du producteur de carburant renouvelable Neste ont perdu 24 % au cours de l'année écoulée, tandis que le producteur de carburant à faible teneur en carbone Gevo a perdu plus de 55 % sur la même période, contre une baisse de 8 % pour le S&P 500.

Les principales compagnies aériennes, dont United Airlines et Delta, ont promis d'utiliser des quantités plus importantes de SAF si ce carburant est produit. Le nombre d'accords entre les producteurs de carburant et les compagnies aériennes pour l'achat et la vente de futurs SAF est passé d'une moyenne de trois par an depuis 2013 à 32 en 2021 et 2022 combinés.

"Certaines compagnies aériennes paieront la prime, mais cela ralentira matériellement l'adoption", a déclaré un investisseur en SAF, ajoutant que les grandes entreprises ont intérêt à acheter du SAF pour compenser les émissions.

Les lobbyistes et les investisseurs plus optimistes affirment que les crédits d'impôt peuvent encore se retrouver dans un projet de loi d'ici la fin de l'année, avec d'autres crédits énergétiques, étant donné leur soutien bipartisan et l'adhésion des grandes compagnies aériennes.

"Je ne pense pas que cela va matériellement ralentir l'élan des SAF, surtout avec les grandes compagnies aériennes", a déclaré Ed Hirs, économiste de l'énergie à l'Université de Houston.