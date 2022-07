La société finlandaise Neste stimulée par de fortes marges de raffinage

"La guerre en Ukraine a eu un impact important sur les marchés internationaux de l'énergie, entraînant une volatilité et une hausse significative des prix des produits pétroliers et du gaz naturel en Europe", a déclaré le PDG Matti Lehmus dans un communiqué.

Les actions de Neste ont augmenté de 10 % dans les échanges matinaux.

Son bénéfice d'exploitation d'avril à juin a augmenté de 66 % pour atteindre 769 millions d'euros (785,61 millions de dollars), dépassant les prévisions de 700,8 millions d'euros de sept analystes interrogés par Refinitiv.

Le bénéfice d'exploitation de la division pétrolière de Neste a bondi à 571 millions d'euros, contre 8 millions l'année dernière, alors que la rentabilité était plombée par les restrictions liées à la pandémie et la maintenance de la raffinerie de Neste à Porvoo.

Après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Neste a déclaré qu'elle se retirerait de l'achat de brut russe. Son utilisation de pétrole russe a diminué à 12 %, contre 70 % un an plus tôt et 45 % au trimestre précédent.

Sa marge de vente comparable pour les énergies renouvelables a augmenté de 24 % pour atteindre 865 $ par tonne et Neste a déclaré s'attendre à ce qu'elle se situe entre 775 $ et 850 $ au troisième trimestre.

"Les perspectives pour le troisième trimestre et les solides performances dans le domaine des énergies renouvelables vont faire monter les attentes", a déclaré Petri Gostowski, analyste chez Inderes.

(1 $ = 0,9789 euros)