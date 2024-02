Singapour a déclaré lundi que les voyageurs devraient supporter le coût de la transition vers le kérosène vert, annonçant des plans pour une taxe qui augmenterait le prix des billets sur les vols en partance, alors que l'industrie de l'aviation cherche un modèle de financement viable.

Présentée par le ministre des transports de Singapour lors d'un sommet de l'industrie à la veille du salon aéronautique de Singapour, la ville-État a déclaré qu'elle visait à ce que tous les vols au départ utilisent 1 % de carburant aviation durable (SAF) à partir de 2026 et prévoyait de porter ce chiffre à 3-5 % d'ici à 2030, sous réserve de l'évolution de la situation mondiale et de la disponibilité et de l'adoption accrues du SAF.

"Si nous nous montrons trop ambitieux dans nos objectifs de durabilité, cela nuira à notre plate-forme aérienne et à notre économie, et augmentera le coût du voyage pour les passagers", a déclaré le ministre des transports, Chee Hong Tat, à propos de la nécessité de fixer des objectifs modestes dans un premier temps.

L'aviation produit environ 2 % des émissions mondiales, mais elle est considérée comme l'un des secteurs les plus difficiles à décarboniser.

Les régulateurs européens ont jusqu'à présent été les plus actifs pour tenter de stimuler l'utilisation des SAF, en introduisant des règles qui obligent les compagnies aériennes à respecter des exigences minimales en matière d'utilisation, telles que 2 % en France d'ici à 2025 et 5 % d'ici à 2030.

Selon le modèle européen, le transporteur paie les FAS et décide de répercuter ou non le coût sur le prix du billet.

La taxe de Singapour variera en fonction de facteurs tels que la distance du vol et la classe de voyage.

Par exemple, en 2026, le prix d'un billet en classe économique sur un vol direct de Singapour à Bangkok, Tokyo et Londres sera majoré d'un montant estimé à environ 3 dollars singapouriens (2,23 dollars), 6 dollars singapouriens et 16 dollars singapouriens, respectivement, pour financer les FAS, a déclaré l'Autorité de l'aviation civile de Singapour, qui a élaboré le plan en consultation avec l'industrie et d'autres parties prenantes.

Le SAF, qui peut être fabriqué par des procédés synthétiques ou à partir de matériaux biologiques tels que les huiles de cuisson usagées ou les copeaux de bois, représente actuellement 0,2 % du marché des carburéacteurs et coûte jusqu'à cinq fois plus cher que le carburéacteur conventionnel.

"L'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés et qui contribue à ces coûts élevés est la sécurisation des matières premières d'origine biologique", a déclaré Ong Shwu Hoon, vice-président chargé des carburants pour la région Asie-Pacifique chez ExxonMobil Asia Pacific.

COÛTS ÉLEVÉS

Le seul producteur actuel de SAF à Singapour, Neste, a la capacité de produire jusqu'à 1 million de tonnes métriques de carburant par an dans sa raffinerie du pays qui a commencé à fonctionner l'année dernière, a déclaré un représentant de la société, soit plus de 10 fois le volume nécessaire pour atteindre l'objectif de 1 % d'ici 2026. Neste a produit 251 000 tonnes de SAF dans le monde en 2023, selon son dernier rapport financier.

L'industrie aéronautique affirme que l'utilisation de SAF doit augmenter de 65 % d'ici 2050 dans le cadre d'un plan visant à atteindre des émissions "nettes zéro" d'ici là, bien que cela nécessite des dépenses d'investissement estimées entre 1,45 trillion et 3,2 trillions de dollars.

"Il y aura un coût associé à la transition vers le zéro émission. En fin de compte, ce coût devra être répercuté sur le prix des billets que nous facturons à nos clients, ce qui aura un effet modérateur sur le niveau de croissance", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA, lors du sommet de Singapour.

L'IATA, qui représente environ 320 compagnies aériennes, estime que l'industrie mondiale du transport aérien connaîtra une croissance d'environ 3,3 % par an au cours des 20 prochaines années, soit nettement moins qu'entre 2010 et 2019, en raison des défis environnementaux et des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, a déclaré M. Walsh.

Il a ajouté qu'il y avait des risques que la taxation pour financer les mesures de durabilité de l'aviation ne réduise pas le nombre de vols, mais qu'elle incite certaines personnes à ne pas prendre l'avion et conduise à des sièges vides, ce qui n'est pas bon pour l'environnement.

"Il doit y avoir un dialogue entre l'économie et la viabilité, d'une part, et la durabilité de l'environnement, d'autre part", a déclaré M. Walsh.

Luis Felipe de Oliveira, directeur général du Conseil international des aéroports, a déclaré que les gouvernements devaient investir dans de nouvelles raffineries de SAF afin de faire baisser les coûts.

"La solution n'est pas de restreindre les capacités, ni de taxer, mais de trouver des moyens de travailler ensemble pour augmenter la production qui sera ensuite utilisée par les compagnies aériennes dans le système", a-t-il déclaré.

Le développement durable sera l'un des principaux thèmes des événements organisés dans le cadre du plus grand rassemblement aéronautique d'Asie, le salon aéronautique de Singapour, qui s'ouvrira mardi.

Au cours de ce salon, Airbus fera voler son gros porteur A350-1000 avec un mélange de 35 % de SAF fourni par Shell Aviation à partir d'huile de cuisson usagée et de suif.

Lee Wen Fen, directeur du développement durable de Singapore Airlines, a déclaré qu'en attendant que la production de SAF augmente, l'utilisation d'avions modernes et efficaces pour remplacer les anciens qui consomment plus de carburant est l'option la plus efficace.

(1 $ = 1,3446 dollar de Singapour)