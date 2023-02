Le bénéfice du quatrième trimestre de la société finlandaise Neste dépasse les prévisions

Le fabricant de carburants renouvelables et à base de pétrole a annoncé un bénéfice comparable avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 894 millions d'euros (961 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, contre 689 millions il y a un an, dépassant les prévisions moyennes de 842 millions d'euros de 11 analystes interrogés par Refinitiv.

(1 $ = 0,9302 euros)

