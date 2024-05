Les entreprises de biocarburants investissent plus d'un milliard de dollars dans la construction des premières usines chinoises destinées à transformer les huiles de cuisson usagées en carburant aviation pour l'exportation et pour répondre à la demande intérieure lorsque Pékin rendra obligatoire l'utilisation de ce carburant dans les avions afin de réduire les émissions.

Deuxième marché mondial de l'aviation, avec environ 11 % de la consommation mondiale de kérosène, la Chine devrait dévoiler cette année sa politique d'utilisation de carburant aviation durable (SAF) à l'horizon 2030, qui pourrait susciter des milliards de dollars d'investissements, ont déclaré à Reuters des cadres de l'industrie.

Des entreprises telles que Junheng Industry Group Biotech, Zhejiang Jiaao Enprotech et Tianzhou New Energy prévoient de démarrer des usines au cours des 18 prochains mois pour produire plus d'un million de tonnes métriques par an (tpa) de SAF combiné, ont déclaré à Reuters six investisseurs dans le domaine du SAF.

Ce chiffre équivaudrait à 2,5 % de la demande annuelle actuelle de la Chine en carburant d'aviation.

Une fois en service, les projets absorberont les stocks d'huile de cuisson usagée (UCO) que la Chine expédie actuellement en tant que premier exportateur mondial, ont déclaré les dirigeants de l'entreprise.

L'année dernière, la Chine a exporté un record de 2,05 millions de tonnes d'UCO, principalement vers les États-Unis et Singapour, et a fourni des matières premières à des raffineurs de biocarburants tels que l'entreprise finlandaise Neste.

"Nous prenons des positions pour préparer l'avenir", a déclaré Eason Chen, vice-président de Tianzhou New Energy, qui construit une usine SAF de 200 000 tonnes par an dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays.

"Nous sommes en discussion avec les compagnies aériennes et les grandes compagnies pétrolières pour les premières exportations et nous avons proposé au gouvernement chinois d'annoncer un objectif clair en matière de SAF", a déclaré M. Chen, ancien responsable de la commercialisation du carburéacteur au sein de la grande compagnie pétrolière BP.

Les usines traitent l'UCO collecté dans des millions de restaurants à l'aide d'une technologie appelée esters et acides gras hydrotraités (HEFA), l'une des rares filières commerciales.

Bien que le processus soit confronté à des contraintes liées aux matières premières à long terme, les entreprises publiques telles que State Power Investment Corp pourraient devenir la prochaine vague d'investisseurs à parier sur une technologie plus récente mais plus coûteuse pour la conversion en carburant d'aviation.

La Chine produit actuellement moins de 100 000 tonnes de SAF, principalement dans une usine exploitée par EcoCeres, financée par Bain Capital, qui a commencé à produire le carburant en 2022 dans la région orientale pour l'exportation.

MANDAT CHINOIS

Les entreprises qui se préparent à fabriquer du SAF s'attendent à un mandat pour un mélange obligatoire de 2 % à 5 % de SAF dans un marché du carburant aviation qui devrait atteindre 50 millions de tonnes en 2030, ont déclaré des cadres de l'industrie au fait des discussions politiques, qui ont parlé sous couvert d'anonymat.

À court terme, la Chine pourrait inaugurer des aéroports pilotes dans des villes telles que Pékin, Shanghai, Chengdu et Zhengzhou pour l'adoption initiale des SAF.

Une obligation de 5 % équivaudrait à une utilisation de 2,5 millions de tonnes de SAF en Chine d'ici 2030, ce qui est modeste par rapport à l'objectif de 6 % de l'Union européenne et de 10 % du Japon, mais représente un bond par rapport à l'objectif de 50 000 tonnes de SAF pour 2025 que Pékin a défini il y a quelques années, ont déclaré les dirigeants.

Les principaux décideurs politiques, la Civil Aviation Administration of China (CAAC) et le planificateur économique, la National Development and Reform Commission, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes ont consommé entre 450 000 et 500 000 tonnes de SAF l'année dernière, soit deux fois plus qu'en 2022, mais cela ne représente encore que 0,1 % du kérosène.

Dans un contexte de capacités de production limitées et de coûts plus élevés, le SAF étant près de trois fois plus cher que le kérosène, l'IATA estime que la production de SAF pourrait atteindre 0,53 % de la consommation totale de carburant en 2024 et ajouter 2,4 milliards de dollars à la facture de carburant du secteur.

Le carburant représente généralement un tiers des coûts d'exploitation des compagnies aériennes.

"Une fois que la demande du marché et la politique seront plus claires, le secteur se développera rapidement, ce qui permettra de faire baisser les coûts", a déclaré Ye Bin, président de Jinshang Environmental Protection Technology Co Ltd, qui s'apprête à commencer la construction d'une usine de 400 000 tonnes par an en juillet dans le Sichuan.

LES EXPORTATIONS EN LIGNE DE MIRE

La demande intérieure à court terme étant pratiquement inexistante, les nouveaux raffineurs de la SAF visent d'abord les exportations, que les dirigeants de l'industrie s'attendent à ce que la Chine finisse par gérer au moyen d'un système de quotas.

En plus de courtiser les grandes compagnies pétrolières, les entreprises se tournent vers les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

"Les prochaines années seront marquées par une concurrence acharnée entre les producteurs, car la demande est limitée et les prix sont élevés", a déclaré Wang Yantao, directeur de SAF chez Zhejiang Jiaao Enprotech Co, qui compte parmi ses clients les majors pétrolières mondiales Shell et ExxonMobil.

"Heureusement, des producteurs pionniers comme Neste ont ouvert certains marchés, et nous n'avons plus qu'à suivre le mouvement tant que nos produits sont compétitifs", a ajouté M. Wang.

Neste a accepté ce mois-ci de fournir 1 000 tonnes de SAF à Singapore Airlines, le dernier d'une série d'accords que le raffineur finlandais a conclus avec des transporteurs tels que l'Irlandais Ryanair et le Britannique Virgin Atlantic.