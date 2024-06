Neste Oyj est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente produits pétroliers (41,7%) : carburants, mazouts, fiouls lourds, lubrifiants, solvants, gaz de pétrole liquéfiés et bitumes ; - production de carburants renouvelables (35,8%) : détention, de 3 raffineries implantées en Finlande, à Singapour et aux Pays Bas ; - distribution finale de produits pétroliers (22,3%) : détention, à fin 2023, d'un réseau de 948 stations-service implantées en Finlande (722), en Estonie, en Lettonie et en Lituanie (226) ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (28,4%), Pays nordiques (14,3%), Pays Baltes (7,5%), Europe (20,8%), Amériques (28,1%) et autres (0,9%).

Indices liés STOXX EUROPE 600 (EUR)