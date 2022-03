Neste : a nommé Matti Lehmus au poste de CEO

Le conseil d'administration de Neste Corporation a nommé Matti Lehmus au poste Directeur Général à compter du 1er mai 2022. Il succède à Peter Vanacker, qui occupera ce poste jusqu'au 30 avril 2022.



Matti Lehmus a rejoint Neste en 1998 et a occupé plusieurs postes de direction clés au cours de sa carrière dans le secteur des produits pétroliers et des énergies renouvelables. Il est membre du comité exécutif de Neste depuis 2009 et occupe actuellement le poste de vice-président exécutif, Plateforme des énergies renouvelables.



' Le conseil d'administration a soigneusement évalué plusieurs candidats pour déterminer s'ils étaient aptes à diriger les prochaines étapes de Neste en matière de croissance rentable ', a déclaré Matti Kähkönen, président du conseil d'administration de Neste.



