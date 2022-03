Neste et Marathon s'unissent pour produire des carburants renouvelables

Neste OYJ, raffineur finlandais, annonce un investissement d’un milliard de dollars pour la création d’une coentreprise à parts égales avec l’américain Marathon Petroleum Corp pour la production de carburants renouvelables. Le duo a annoncé reconvertir la raffinerie Marathon de Martinez en Californie afin d’y produire du diesel renouvelable à partir de résidus. "Nous nous sommes engagés à aider nos clients à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an d'ici 2030", a déclaré Peter Vanacker, directeur général de Neste. "Cette coentreprise nous aidera à dépasser notre engagement car elle apportera une quantité substantielle de diesel renouvelable à nos clients aux États-Unis " a-t-il ajouté.

Raffinerie Marathon aux USA (Source : site Marathon)

Le projet pourrait augmenter la capacité de production de produits renouvelables de Neste d’un peu plus d’un million de tonnes par an, la production de diesel renouvelable devant être mise en service au second semestre 2022. L'installation devrait atteindre sa pleine capacité annuelle de 2,1 millions de tonnes à la fin de 2023, ce qui portera la capacité de production totale de produits renouvelables de Neste à 5,5 millions de tonnes, précise-t-elle.

L’accord intervient peu de temps après l’acquisition pour 3.15 Mds$ du fabricant de biodiesel Renewable Energy Group par Chevron Corp.

Neste et Marathon réfléchissent également à étendre la production de carburant durable d’aviation (SAF pour sustainable aviation fuel) en Californie, mais que les décisions dépendent de la rapidité de la croissance de la demande de SAF en Amérique du Nord. De même, Neste prévoit de lancer la production de SAF dans une installation de 1.5 Mds€ en cours de construction à Singapour à la fin du premier trimestre 2023. Vanacker déclare : "Notre projet d'expansion en cours à Singapour et cette coentreprise porteront notre capacité de production totale de produits renouvelables à 5,5 millions de tonnes d'ici à la fin de 2023." Neste envisage également d'investir dans une installation similaire dans le port néerlandais de Rotterdam et prévoit de prendre une décision finale prochainement.

Bureau de la raffinerie Neste à Singapour (Source : site Neste)