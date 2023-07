Nestlé India Limited est un groupe agroalimentaire organisé autour de 4 familles de produits : - produits laitiers et de nutrition (42,8% du CA) : lait concentré, lait UHT, yaourts, préparations pour nourrissons, aliments pour bébés et colorants laitiers vendus sous les marques Nestle a+ Grekyo, Nescafe, Nestle EveryDay, Nestle a+ nourish, Nestle a+ slim et Nestle ActiPlus ; - plats préparés et produits d'aide à la cuisson (31,1%) : nouilles, pâtes, céréales, sauces et assaisonnements (marques Maggi Dip, Maggi 2-Minute, Maggi Cup a licious, Maggi sauces, Maggi Chicken et Maggi Oats, etc.) ; - confiseries (14,5%) : notamment barres chocolatées, tablettes de chocolats et sucreries (marques Nestle Festive Creations, KitKat, Munch Nuts, KitKat Senses et Alpino) ; - boissons en poudre et liquides (11,6%) : café instantané, thé instantané et boissons prêtes à boire (marques Nescafe, Nescafe Classic, Nescafe Sunrise, Nestea, Nescafe Cappuccino et Nescafe Gold). A fin 2021, le groupe dispose de 9 sites de production implantés en Inde. 95,6% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Transformation des aliments