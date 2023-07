Nestle Lanka PLC est une société basée au Sri Lanka, qui est engagée dans la fabrication, le marketing, la vente et la distribution de produits alimentaires et de boissons, y compris l'exportation de produits fabriqués localement et la réexportation de ces produits. Les marques de la société comprennent Nangrow, Lactogrow, Ceregrow, Nespray, Milo, Maggi, Nescafe, Milkmaid, Nestomalt, Céréales pour petit-déjeuner, Chocolat et confiserie, Nestlé Professional et Nestlé Health Science. Sa gamme Nespray (Ready-To-Drink) RTD comprend Nespray Nutri-Up. Lactogrow Comfopro est une préparation lactée développée pour les enfants de un à cinq ans. Son Lactogrow Comfopro 3 s'adresse aux enfants de un à trois ans, Lactogrow Comfopro 4 aux enfants de trois à cinq ans. Son portefeuille Nescafe comprend Nescafe Classic, Nescafe 3 en 1, Nescafe GOLD, Nescafe GOLD Blend Decaff, Nescafe GOLD Espresso et Nescafe Ready-To-Drink (RTD). Son portefeuille de céréales pour petit-déjeuner comprend Gold Corn Flake, Koko Krunch, Nestlé Milo Balls, Fitnesse et Nestum.

Secteur Transformation des aliments