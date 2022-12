Nestlé S.A. : Un soutien à mettre à profit 30/12/2022 | 08:19 achat En cours

Cours d'entrée : 108CHF | Objectif : 116CHF | Stop : 104CHF | Potentiel : 7.41% La zone de soutien en données quotidiennes des 104.98 CHF pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Nestlé S.A..

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 116 CHF. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.



L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.



La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 25.26 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.



La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.59 fois le CA de la société, est relativement élevée.



La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.



La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.



L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Industrie agroalimentaire - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. NESTLÉ S.A. -15.05% 323 351 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.. 0.78% 91 455 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMP.. 38.51% 51 154 KRAFT HEINZ 12.65% 49 830 GENERAL MILLS, INC. 25.23% 49 751 THE HERSHEY COMPANY 20.56% 47 836 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDING.. -30.78% 33 795 DANONE -8.30% 33 422 KELLOGG COMPANY 11.33% 24 391 NESTLÉ INDIA LIMITED -0.56% 23 072 MCCORMICK & COMPANY, INCORP.. -12.91% 22 556

Données financières CHF USD EUR CA 2022 94 976 M 103 Mrd 96 109 M Résultat net 2022 11 567 M 12 509 M 11 705 M Dette nette 2022 42 334 M 45 783 M 42 839 M PER 2022 25,0x Rendement 2022 2,78% Capitalisation 296 Mrd 320 Mrd 299 Mrd VE / CA 2022 3,56x VE / CA 2023 3,44x Nbr Employés 276 000 Flottant 97,9% Prochain événement sur NESTLÉ S.A. 16/02/23 Année 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 25 Dernier Cours de Clôture 107,14 CHF Objectif de cours Moyen 118,75 CHF Ecart / Objectif Moyen 10,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ulf Mark Schneider Chief Executive Officer & Director François-Xavier Michel Marie Roger Chief Financial Officer & Executive Vice President Paul Bulcke Chairman Stefan Palzer Chief Technology Officer & Executive VP Magdi Batato Head-Operations & Executive Vice President