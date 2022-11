Nestlé : Barclays reste mesuré face aux ambitions du groupe

Barclays conserve son opinion Surpondérer et son objectif de cours à 135 CHF sur le titre Nestlé.L'analyste note que Nestlé a triplé les revenus de Nestle Health Sciences (NHS) au cours des dernières années pour atteindre CHF 6 milliards. ' Mais l'ambition de la direction est bien plus grande ', relève Barclays.' NHS vise à devenir le troisième pilier de croissance de Nestlé en complément de ses activités phares dans le domaine des animaux de compagnie et du café ', poursuit l'analyste.A terme souligne Barclays, Nestlé pense que les marges de NHS peuvent être accréditives pour les marges du groupe Nestlé, c'est-à-dire plus de 400 points de base.Cependant, les investisseurs ' sont quelque peu sceptiques ' note Barclays. Suite à un ralentissement dans la catégorie des compléments alimentaires, ils s'interrogent ' sur l'ampleur des investissements nécessaires pour faire de Nestlé un leader mondial dans ce domaine. 'Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.