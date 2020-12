Nestlé : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Nestlé. L'analyste relève par ailleurs son objectif de cours, passant de 102 à 105 CHF, s'appuyant notamment sur le développement des activités café et soins des animaux de compagnie qui génèrent 50% des bénéfices de la société contre 35% il y a cinq ans.



Selon Credit Suisse, Nestlé cherche désormais à se concentrer sur les catégories de croissance où l'entreprise dispose d'avantages concurrentiels durables.



Le bureau d'analyses se dit par ailleurs 'attentif à la possibilité d'une rotation' sur le marché 'qui pourrait créer une opportunité d'achat potentielle.'





