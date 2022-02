Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Nestlé, Credit Suisse relève son objectif de cours de 110 à 128 francs suisses sur le titre du groupe agroalimentaire helvétique, parmi une série de notes sur des valeurs européennes des produits de consommation courante.



'Le redressement de Nestlé s'est montré impressionnant et le groupe est désormais en position de réaliser de façon constante une croissance dans le milieu de la plage à un chiffre', estime le broker en introduction de sa note de recherche.



'Ceci dit, nous pensons que l'action se trouve bien valorisée à ces niveaux actuels, et nous percevons de meilleures opportunités ailleurs dans le secteur', précise-t-il néanmoins, affichant des opinions 'surperformance' sur Reckitt, Beiersdorf et Unilever.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.