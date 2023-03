Galderma a vu son chiffre d'affaires progresser

Zurich (awp) - Le groupe dermatologique Galderma a enregistré l'an dernier des ventes en hausse, se montrant confiant pour l'année en cours, en dépit "de turbulentes conditions macro-économiques".

Les recettes du groupe, qui fabrique des produits contre notamment l'acné, le psoriasis et les rides, ont crû de presque 14% à 3,76 milliards de dollars sur un an, à taux de change constant, selon le communiqué paru lundi. En termes de rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de base a enregistré une croissance de 14,5% à 791 millions.

La progression est à mettre sur le compte des traitements à injecter Injectable Aesthetics et des soins dermatologiques, de respectivement 22% et 31%, avant tout tirée par les volumes. La croissance du chiffre d'affaires et l'augmentation des marges "démontrent la poursuite d'une performance opérationnelle et commerciale solide, malgré un environnement externe difficile", d'après le zougois.

L'automne dernier, la presse s'est fait l'écho de la suppression de jusqu'à 97 postes de travail sur les sites de Zoug et de Lausanne. Galderma justifiait ces licenciements par un "vent contraire sur le plan macroéconomique", l'inflation, les retards de livraison, l'instabilité géopolitique et la hausse des taux d'intérêt risquant de menacer sérieusement les affaires de l'entreprise.

Pour 2023, Galderma s'attend à une croissance des ventes de 6 à 9% à taux de change constant et une hausse de 200-300 points de base pour la marge Ebitda de base.

L'entreprise, rachetée par la société d'investissement EQT à Nestlé en 2019, n'a pas fait mention de son introduction en Bourse, déjà repoussée l'an dernier.

ck/al