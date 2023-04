KitKat fait grimper les ventes de Nestlé avec le retour de Pâques et de la Saint-Valentin

Le volume des ventes de confiseries - que Nestlé appelle la croissance interne réelle - a augmenté d'environ 6 % alors que les ventes de la plupart des autres unités ont baissé. Nestlé, qui vend également les Smarties et les chocolats Quality Street, a fortement augmenté ses prix de 7,6 % pour faire progresser les ventes de confiserie biologique de 13,5 %.

"L'année dernière, Omicron a probablement pesé sur les ventes saisonnières de confiserie autour de la Saint-Valentin", a déclaré Bruno Monteyne, analyste chez Bernstein, ajoutant que Pâques avait lieu une semaine plus tôt cette année, ce qui a entraîné une augmentation des ventes d'œufs en chocolat de Nestlé au cours du premier trimestre.

La société a annoncé mardi une croissance de ses bénéfices et de ses ventes en augmentant ses prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement.

L'inflation et la crise du coût de la vie provoquée par la hausse des coûts de l'énergie ont pesé sur les volumes de ventes dans la plupart des catégories du secteur. Mais les bonbons et d'autres articles tels que les cosmétiques et l'alcool ont tendance à résister en temps utile, en raison d'un phénomène appelé "effet rouge à lèvres", selon lequel les consommateurs s'achètent de petites gâteries spéciales au lieu d'acheter des articles coûteux.

Nestlé, propriétaire des marques de bonbons Milkybar et Aero, a déclaré que la confiserie au Canada, en Europe et dans la région Asie-Océanie-Afrique a enregistré une croissance à deux chiffres, grâce à KitKat et, dans certains cas, à des produits saisonniers. En Amérique latine, la confiserie a été le principal facteur de croissance des ventes, grâce à KitKat et aux produits saisonniers.

(1 $ = 0,8871 francs suisses)