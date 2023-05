La valeur du jour en Europe - Nestlé : départ inattendu du Directeur financier

Nestlé annonce le futur départ de François-Xavier Roger et son remplacement par Anna Manz au poste de Directeur financier. Cette dernière occupait ce poste au London Stock Exchange et son départ avait été annoncé en fin de semaine dernière. L'action Nestlé perd 1,82% à 110,02 francs suisses car ce départ constitue une surprise. Le London Stock Exchange cède 0,09% à 8 476 pence. Après huit années passées chez Nestlé, François-Xavier Roger, Directeur financier et vice-président exécutif, a décidé de démissionner afin de relever de nouveaux défis professionnels.



" Nous sommes déçus de voir Roger partir, car il a construit, à nos yeux, un partenariat efficace avec le Directeur général de Nestlé, Mark Schneider ", a commenté Jefferies.



Anna Manz restera cependant directrice financière de LSEG pendant la durée de son préavis de 12 mois, soit jusqu'en mai 2024. Afin d'assurer une transition en douceur, François-Xavier Roger restera en fonction jusqu'à l'arrivée d'Anna Manz.



Avant de rejoindre le London Stock Exchange, Anna Manz était directrice financière et directrice exécutive de l'entreprise chimique britannique Johnson Matthey plc, où elle dirigeait les fonctions stratégie, finance, approvisionnement et informatique. Auparavant, elle a passé 17 ans chez Diageo plc, où elle a occupé plusieurs postes à responsabilité, notamment ceux de directrice de la stratégie, de directrice financière pour l'Asie-Pacifique et de trésorière du groupe.