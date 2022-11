Le fabricant de préparations pour nourrissons Perrigo rachète la marque Good Start de Nestlé et son usine du Wisconsin.

L'accord fait partie d'un investissement de 170 millions de dollars que Perrigo réalise dans sa fabrication de préparations pour nourrissons aux États-Unis. Cet investissement comprend 60 millions de dollars pour augmenter la capacité de l'usine d'environ 100 millions de bouteilles de huit onces par an.

Les détaillants américains ont rationné les préparations pour nourrissons et les ont mises sous clé en raison d'une grave pénurie due à la fermeture d'une usine d'Abbott Laboratories à Sturgis, Michigan, plus tôt cette année.

La pénurie s'est améliorée au cours des derniers mois, avec environ 87 % des préparations en poudre pour bébés en stock la semaine se terminant le 23 octobre, contre environ 69 % il y a trois mois, selon la société d'études de marché IRI.

Perrigo, qui fabrique 17 préparations pour nourrissons de marque de magasin, notamment pour Walmart Inc et Target Corp, ne pouvait pas répondre à la demande des consommateurs, ce qui a conduit à la transaction, a déclaré la société dans un communiqué. Les autres usines de fabrication de la société dans l'Ohio et le Vermont ont fonctionné à 115 % de leur capacité.

Perrigo travaille également en tant que fabricant sous contrat pour de nouvelles marques de lait maternisé, dont Bobbie.

Good Start est un acteur relativement "petit" sur le marché américain des préparations pour nourrissons, qui est dominé par Similac d'Abbott et Enfamil de Reckitt Benckiser Group Plc, a déclaré Tarun Malkani, le PDG de Gerber Product's Company de Nestlé, dans une interview.

"Nous avons investi aux États-Unis en particulier pendant des années", a déclaré Malkani. "Nous n'avons jamais obtenu le retour en termes d'échelle ou de potentiel que nous espérions".

Nestlé a envoyé des boîtes de conserve de la formule spécialisée Alfamino et de la NAN depuis l'Europe pour tenter d'atténuer la pénurie survenue plus tôt cette année.

Perrigo fournira à Nestlé la formule Good Start afin que la société puisse remplir ses contrats avec le programme Women, Infants and Children, qui aide les familles pauvres à se procurer ce produit.