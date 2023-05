Le gendarme britannique de la concurrence intensifie son examen des prix des produits alimentaires

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence va intensifier ses travaux sur les prix des produits alimentaires, mais n'a pas encore trouvé d'éléments permettant d'identifier des problèmes spécifiques dans ce secteur, a-t-elle déclaré lundi.

Les données officielles montrent que les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni ont augmenté de 19,1 % en mars par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse depuis août 1977, tandis qu'en avril, l'inflation des produits alimentaires était de 17,3 %, selon les données du secteur.

"Compte tenu des inquiétudes persistantes concernant les prix élevés, nous annonçons l'intensification de nos travaux dans le secteur de l'épicerie afin de comprendre si une défaillance de la concurrence contribue à ce que les prix de l'épicerie soient plus élevés qu'ils ne le seraient dans un marché fonctionnant correctement", a déclaré l'autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority).

Elle a précisé qu'elle concentrerait ses travaux sur les secteurs où les gens subissent les plus fortes pressions liées au coût de la vie.

Les groupes de supermarchés, dont Tesco, leader du marché, réfutent les allégations de groupes de consommateurs et de syndicats selon lesquelles ils profitent de la situation, affirmant qu'ils ont subi une baisse de leurs bénéfices et que leurs marges d'exploitation sont inférieures ou égales à 4 %, alors que des entreprises de biens de consommation comme Unilever et Nestlé affichent des marges de 16 à 17 %.

Par ailleurs, la CMA a déclaré qu'elle avait trouvé des preuves que l'affaiblissement de la concurrence dans le commerce de détail contribuait à l'augmentation des prix du carburant pour les automobilistes.

Elle a déclaré qu'elle n'était pas convaincue que certains supermarchés avaient été suffisamment ouverts dans leurs réponses à son étude sur le marché des carburants routiers.

"Nous allons donc les convoquer à des entretiens formels pour aller au fond des choses", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. (Reportage de Yadarisa Shabong et James Davey ; rédaction de William James, édition de Paul Sandle)