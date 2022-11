Le titre Nestlé dans le rouge après les nouveaux objectifs

Zurich (awp) - Le titre Nestlé était dans le rouge mardi matin, après avoir présenté de nouveaux objectifs à moyen terme. Les actionnaires continueront d'être choyés, avec la poursuite du programme de rachat d'actions et un relèvement successif du dividende d'année en année. Mais la revue stratégique du produit Palforzia ainsi que le chemin de redressement de la rentabilité suscitent des interrogations chez les investisseurs. De leur côté, les analystes confirment majoritairement leur recommandation d'achat.

Vers 10h00, l'action Nestlé lâchait 0,9% à 112,46 francs suisses, tandis que le SMI perdait 0,19%.

Il sera intéressant de voir comment Nestlé Health Science contribuera à la croissance après plusieurs acquisitions au cours des cinq dernières années, remarquent les analystes de Stifel. Du côté des points négatifs, ces derniers soulignent la revue stratégique de Palforzia, le traitement pour l'allergie aux arachides, dont le potentiel de ventes avait été estimé à l'époque à 1 milliard de francs suisses.

Nestlé avait racheté la société à l'origine du produit, Aimmune, en octobre 2020 pour 2,1 milliards de dollars. Ce point, ainsi que le long chemin vers le redressement des marges, pourrait être interprété de manière négative par les investisseurs.

"Nous continuons de voir Nestlé comme une société offrant une diversification et un arsenal défensif supérieurs", souligne UBS dans un commentaire. Selon leurs estimations, la prime avec laquelle le titre se négocie est faible si on prend en compte les perspectives de croissance et de rentabilité plus importantes et la bonne visibilité.

Les cinq années écoulées ont été intenses pour Nestlé, 20% du portefeuille ayant été remanié pour s'orienter vers des segments à plus hauts rendements, rappellent les analystes de Vontobel. Sur cette solide base, Nestlé est confiant, ce qui se reflète dans les "objectifs financiers ambitieux" présentés. La fourchette pour la marge opérationnelle de 17,5% à 18,5% est "prometteuse".

Les objectifs fournis par Nestlé sont en ligne avec les attentes du consensus, estiment quant à eux les analystes de Goldman Sachs. Nestlé semble être en mesure de livrer de la croissance même dans un contexte incertain.

"Dans un contexte macroéconomique incertain, nous trouvons ces objectifs rassurants", relèvent de leur côté les analystes de Credit Suisse. L'action figure sur la liste des favoris.

