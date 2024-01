Selon des données mensuelles, les entreprises de biens de consommation devraient enregistrer au quatrième trimestre une croissance des ventes plus forte en Europe qu'aux États-Unis, stimulée par des prix toujours plus élevés dans des pays tels que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, alors même que les Américains ont payé moins cher.

Des entreprises comme Procter & Gamble et Nestlé ont commencé à augmenter leurs prix aux États-Unis à la fin de l'année 2021, sous l'effet d'une pandémie et d'une crise du coût du fret et des intrants.

Ces hausses, qui se sont accélérées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont été plus faciles à accepter aux États-Unis qu'en Europe, car les contrats avec des entreprises comme Walmart et Target sont beaucoup plus souples que les accords très réglementés en Europe.

Comme les hausses sont intervenues tôt aux États-Unis, le pire est passé, selon les analystes, alors qu'il faudra plus de temps pour que les prix baissent en Europe.

"La croissance des ventes en Europe est plus forte... mais ce n'est qu'une question de temps. Dans six mois, les prix en Europe se normaliseront, tout comme aux États-Unis, et la croissance sera tout aussi faible", a déclaré Bruno Monteyne, analyste chez Bernstein.

P&G, la plus grande entreprise mondiale de produits d'hygiène et de beauté, commencera à publier les résultats du secteur pour le quatrième trimestre mardi.

Selon les estimations mensuelles du groupe d'information et de mesure du marché Nielsen, les hausses de prix ont probablement entraîné une forte croissance des ventes en magasin en Europe pour des entreprises telles que Nestlé, Danone, Kraft Heinz et Reckitt, même si la croissance a été plus faible aux États-Unis.

Par exemple, au cours des quatre semaines se terminant le 2 décembre, les ventes des magasins de Reckitt aux États-Unis ont baissé de 4,2 %, selon Nielsen, mais ont augmenté de 8,1 % au cours des quatre semaines se terminant le 3 décembre en Europe. Les données montrent que les ventes des magasins Nestlé aux États-Unis ont baissé de 2,5 % au cours de cette période, tandis que les ventes en Europe ont augmenté de 5,2 %. Les données de Nielsen ne couvrent pas tous les canaux de vente possibles.

Pepsico, qui mène des négociations acrimonieuses sur les prix avec l'opérateur de supermarchés français Carrefour, n'aurait généré qu'une croissance de 1,1 % des ventes en magasin aux États-Unis au cours des quatre semaines précédant le 2 décembre. De son côté, P&G aurait enregistré une croissance de 3,4 % de ses ventes en magasin aux États-Unis au cours de cette période, contre 6,1 % en Europe au cours des quatre semaines précédant le 3 décembre.

PRIX COMPÉTITIFS

La baisse des prix est intervenue alors que la confiance des consommateurs américains a augmenté au cours du trimestre après des mois de déclin, les Américains étant de plus en plus optimistes quant à la situation actuelle et future des entreprises et du marché de l'emploi. L'indice de confiance des consommateurs a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois en décembre.

En Europe, cependant, le sentiment économique n'a augmenté que légèrement au cours du dernier trimestre de l'année, conformément aux attentes, car une légère amélioration de l'humeur dans les services, le commerce de détail et parmi les consommateurs a compensé une baisse de la confiance des fabricants.

Depuis des mois, les analystes et les investisseurs avertissent que la poursuite des hausses de prix en Europe pourrait aliéner les consommateurs à court d'argent qui se tournent vers les marques propres des détaillants, qui sont largement disponibles.

"Certaines entreprises auront perdu des parts de marché et voudront peut-être fixer des prix plus compétitifs pour en regagner", a déclaré Tineke Frikkee, gestionnaire de portefeuille chez Waverton Investment Management, qui investit dans Unilever et Reckitt. "Les décisions en matière de prix varieront en fonction du produit, du pays et de l'entreprise.

Nestlé, Danone, Kraft Heinz et Reckitt se sont refusés à tout commentaire. Pepsico et P&G n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. (Reportage de Richa Naidu ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)