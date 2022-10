Nestlé va investir plus d’1 milliard de dollars pour atteindre son objectif d'avoir 100% de café de source responsable d'ici 2025, et la moitié du café qu'il cultive provenant de méthodes agricoles régénératives d'ici 2030. L’investissement sera dédié à la formation des agriculteurs, à l'assistance technique, à l’achat de plants à haut rendements et aux tests sur de nouvelles pratiques agricoles.

A voir ici :