Nestlé S.A. est le 1er groupe agroalimentaire mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boissons en poudre et liquides (26,7%) : cafés solubles (marques Nescafé et Starbucks), cafés en capsules (Nespresso), boissons chocolatées (Nesquik, Milo, etc.), boissons à base de thé (Nestea), etc. ; - aliments pour animaux de compagnie (19,2%) : marques Purina, Friskies, Felix, etc. ; - produits pharmaceutiques, de nutrition et de bien-être (16,6%) : compléments nutritionnels (marques Resource, Boost, Nutren, Optifast, Peptamen, etc.), produits de nutrition infantile et maternelle (NAN, illuma, Cerelac, Nido, Gerber), boissons cétogènes (BrainXpert), produits de traitement des allergies (Palforzia), céréales (Nesquick, Fitness, Cheerios, Lion, etc.), etc. ; - plats préparés et produits d'assaisonnement (13,2%) : marques Maggi, Buitoni, Stouffer's, Thomy, Lean Cuisine, Digiorno, Chef, Minor's, Hot pockets, Freshly, etc. ; - produits laitiers et crèmes glacées (12%) : laits en poudre, laits condensés sucrés, yaourts et crèmes desserts, crèmes glacées (marques Nido, Nesvita, Carnation, La Laitière, Coffee Mate, Nestlé Ice Cream, Dreyers, Häagen-Dazs, Extrême, Mövenpick, etc.) ; - chocolats, confiseries et biscuits (8,6%) : marques Kit Kat, Smarties, Cailler, Terrafertil, etc. ; - eaux conditionnées (3,7%) : marques Nestlé Pure Life, Vittel, Perrier, S. Pellegrino, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), France (3,8%), Royaume Uni (3,6%), Allemagne (2,4%), Europe (12,6%), Etats-Unis et Canada (34,9%), Chine (6,2%), Brésil (4%), Mexique (3,7%), Chili (1,4%), Amérique latine (4%), Philippines (2,8%), Inde (2,1%), Australie (1,6%), Asie et Océanie (15,7%).

Secteur Transformation des aliments