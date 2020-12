Nesté : investit dans le projet solaire de 7X Energy au Texas

Aujourd'hui, Nestlé annonce investir dans Taygete I, un projet solaire de 2 000 acres (soit 8,1 km²) détenu et développé par 7X Energy dans le comté de Pecos, au Texas (États-Unis).



Nestlé indique qu'il s'agit à ce jour de son plus grand investissement direct en matière de capacité dans un projet d'énergie renouvelable. Cet investissement va permettre d'ajouter 250 MWac d'électricité solaire au sein du réseau états-unien.



Outre son investissement direct, Nestlé achètera 100% des attributs d'électricité renouvelable générés par la production d'énergie du projet, soit environ 750 000 mégawattheures par an pendant 15 ans.





