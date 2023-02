Nestlé: CS confirme la note de crédit "Low AA" - perspective "stable"

Zurich (awp) - Credit Suisse a confirmé la note de crédit pour Nestlé à "Low AA" et maintenu la perspective à "stable". Toutefois, l'analyste a prévenu que les chiffres clés sont "très proches" du seuil inférieur pour la notation.

Les flux de trésorerie opérationnels sont pénalisés par des stocks importants et des investissements consentis. Les flux de trésorerie plus faibles qui en résultent, en plus de la rémunération conséquente donnée aux actionnaires ont conduit à une péjoration des indicateurs de crédit.

Toutefois, le spécialiste s'attend à ce que la situation s'améliore lors de l'année en cours. D'une part, le coût des intrants devrait se normaliser et de l'autre les rachat d'actions devraient ralentir. En outre, des fonds de roulement pourront être libérés, ce qui devrait permettre d'améliorer les flux de trésorerie et les chiffres de crédit, estime l'analyste. Si les choses ne se déroulent pas ainsi, il faudra par contre revoir la note de crédit.

