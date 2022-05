Nestlé: Fitch confirme "A+" et perspective "stable"

Zurich (awp) - Fitch a confirmé mercredi le rating de crédit long terme de Nestlé à "A+" et maintenu la perspective à "stable". Cela reflète la prévision d'une performance opérationnelle stable pour le géant de Vevey. Ce dernier peut combattre l'inflation en augmentant ses prix et en faisant des économies. L'inflation des coûts n'aura qu'une influence limitée sur le bénéfice opérationnel Ebitda cette année et la prochaine, selon l'agence de notation.

Avec le récent programme de rachat d'actions de jusqu'à 20 milliards de francs suisses, le degré d'endettement de Nestlé devrait se rapprocher entre 2022 et 2024 du niveau compatible avec la note "A+".

