Nestlé: Purina reprend la fabrique de Red Collar Pet Foods aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Purina PetCare, filiale de Nestlé spécialisée dans les aliments pour animaux de compagnie, reprend une fabrique de Red Collar Pet Foods à Miami, dans l'Oklahoma. Le vendeur est Arbor Investments et la transaction, dont le montant n'est pas précisé, doit être finalisée en mars, a précisé Purina mardi soir.

Cette extension des capacités de production en Amérique du nord avec la fabrique de Miami constituera la 22ème installation possédée et exploitée par Purina aux Etats-Unis et permettra d'accroître les capacités internes d'innovation et de production de friandises pour chiens et chats.

Cette opération intervient à un moment de croissance record et d'investissements élevés de Purina. La filiale de Nestlé construit actuellement deux fabriques à Eden, en Caroline du nord et à Williamsburg Township, dans l'Ohio dont l'ouverture est prévue respectivement fin 2023 et en 2024. De 2020 à 2025, Purina investit plus de deux milliards de dollars dans l'extension, la construction et le rachat de fabriques et créée plus de 850 emplois.

