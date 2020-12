Nestlé : Purina se tourne vers les emballages recyclables

Nestlé annonce que Purina, sa marque de nourriture pour animaux de compagnie, vient de franchir un nouveau cap dans son engagement pour un avenir sans déchets grâce 'à de nouvelles solutions d'emballages pionnières.'



Afin de mieux répondre aux attentes sociétales des possesseurs d'animaux de compagnie, Purina vient en effet de lancer aux Pays-Bas le premier sachet fraîcheur à emballage mono-matière, indique le communiqué de Nestlé.



'Elaboré avec du polypropylène, ce sachet développé pour la marque Félix est à la fois léger et recyclable, tout en étant résistant à la chaleur et garantissant la sécurité et le respect des propriétés organoleptiques du produit', assure Nestlé qui évoque 'un véritable défi technologique'.



En France, Purina propose également une nouveauté pour sa marque Beyond, grâce à un emballage plastique mono-matière, conçu pour être recyclable.



