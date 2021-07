Nestle S A : 2021 Rapport Semestriel (pdf, 2Mb)

Résultats du Groupe

Chiffre d'affaires

La croissance organique a atteint 8,1%, avec une croissance interne réelle de 6,8%. L'effet prix a augmenté à 1,3%, tradui­ sant l'inflation des coûts.

La croissance a été générale dans la plupart des zones géographiques. La croissance organique a atteint 6,7% dans les marchés développés, reposant principalement sur la croissance interne réelle. Dans les marchés émergents, la croissance organique s'est établie à 10,0%, avec une forte croissance interne réelle et un effet prix positif.

Par catégorie de produits, le café a le plus contribué à la croissance organique, alimentée par la forte demande pour les trois principales marques Nespresso, Nescafé et Starbucks. Les produits Starbucks ont affiché une croissance de 16,7%, avec un chiffre d'affaires atteignant 1,4 milliard de CHF dans l'ensemble des 79 marchés. Les produits pour animaux de compagnie Purina ont enregistré une croissance à deux chiffres, portée par les marques haut de gamme et basées sur la science Purina Pro Plan, Purina ONE et Felix ainsi que par les produits vétérinaires. Les plats préparés et les aides culinaires ont enregistré une croissance élevée à un chiffre, grâce à une forte demande pour les marques Maggi et Stouffer's. Les produits d'origine végétale ont continué d'afficher une forte croissance à deux chiffres, portée par Garden Gourmet. Les produits laitiers ont enregistré une croissance élevée à un chiffre, portée par les laits enrichis, les crèmes à café et les glaces. La confiserie a publié une croissance à deux chiffres, soutenue par une forte évolution des achats d'impulsion. Le chiffre d'affaires de Nestlé Health Science a enregistré une croissance à deux chiffres, reflétant une demande accrue en vitamines, minéraux et compléments ainsi qu'en produits de santé pour seniors. Le chiffre d'affaires de produits de nutrition infantile a reculé en raison de plus faibles taux de natalité dans le contexte de la pandémie. L'activité eau a renoué avec la croissance, portée par les marques internationales haut de gamme S.Pellegrino et Perrier.

Par canal, la croissance organique dans le commerce de détail a atteint 7,3%, avec une modération à un taux moyen

un chiffre au deuxième trimestre, en raison d'une base de comparaison élevée en 2020. Le chiffre d'affaires dans le canal e-commerce a augmenté de 19,2%, atteignant 14,6% du chiffre d'affaires total du Groupe, avec une forte dyna­ mique dans la plupart des catégories et en particulier le café, les produits pour animaux de compagnie Purina et les produits culinaires. Les canaux hors domicile ont affiché une croissance organique de 21,3%, favorisée par l'assou­

* Les chiffres 2019 excluent Nestlé Skin Health