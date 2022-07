Nestle S A : 2022 Rapport Semestriel (pdf, 2Mb)

Résultats du Groupe

Chiffre d'affaires

La croissance organique s'est établie à 8,1%. L'effet prix a augmenté à 6,5%, traduisant l'inflation significative et sans précédent des coûts. La croissance interne réelle a été solide et s'est établie à 1,7%, sur une base de comparaison élevée en 2021 et avec des contraintes d'approvisionnement.

La croissance organique s'est établie à 6,9% dans les marchés développés, grâce à un solide effet prix et à une croissance interne réelle positive. La croissance organique dans les marchés émergents s'est élevée à 10,0%, avec un effet prix accru et une solide croissance interne réelle.

Par catégorie de produits, les produits pour animaux de compagnie Purina ont été les plus grands contributeurs à la croissance organique, portée par la dynamique soutenue des produits haut de gamme scientifiquement développés Purina Pro Plan, Purina ONE et Fancy Feast, ainsi que par les produits vétérinaires. Le café a enregistré une croissance élevée à un chiffre, avec la contribution de l'ensemble des marques et des zones géographiques, soutenue par une forte reprise des canaux hors domicile. Le chiffre d'affaires du chocolat a enregistré une croissance à deux chiffres, reflétant les fortes ventes de KitKat et des produits saison­ niers. La nutrition infantile a affiché une croissance élevée à un chiffre, avec un retour à une croissance positive en Chine et la tendance positive de l'évolution des parts de marché. L'activité eau a affiché une croissance à deux chiffres, grâce aux marques haut de gamme et à la poursuite de la reprise des canaux hors domicile. Nestlé Health Science a enregistré une croissance élevée à un chiffre, portée par Medical Nutrition et les produits de santé pour seniors. Les produits laitiers ont enregistré une croissance moyenne à un chiffre, avec une forte évolution du chiffre d'affaires des crèmes pour le café et d'offres nutritionnelles économiques. Les plats préparés et les aides culinaires ont affiché une crois­ sance faible à un chiffre sur une base de comparaison élevée en 2021, avec une demande toujours forte pour Maggi. Le chiffre d'affaires d'aliments à base végétale a continué sa progression avec un taux de croissance à deux chiffres, portée par Garden Gourmet.

Par canal de chiffre d'affaires, la croissance organique dans le commerce de détail est restée robuste, s'établissant