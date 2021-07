Nestle S A : Indicateurs alternatifs de performance - Edition juillet 2021 (pdf, 2Mb)

Définition des indicateurs alternatifs de performance

Le Rapport de gestion, le Rapport semestriel et toutes les autres communications contiennent certains indicateurs de performance financière qui ne sont pas définis par les IFRS, mais qui sont utilisés par la Direction à des fins d'évaluation de la performance financière et opé- rationnelle du Groupe. La Direction estime que ces indicateurs qui ne relèvent pas des IFRS fournissent des informations utiles concernant la performance financière et opérationnelle du Groupe. Ils peuvent ne pas être comparables à des indicateurs similaires présentés par d'autres sociétés. Les principaux indicateurs alternatifs de performance utilisés par le Groupe sont expliqués et/ou réconciliés avec nos indicateurs IFRS (Comptes consolidés et/ou Comptes semestriels résumés) dans ce document.

Avant-propos

L'évolution de la Dette financière nette et celle de la Rentabilité du capital investi ne sont présentées que sur une base annuelle, car elles ne sont pas pertinentes à la fin du premier semestre.

Croissance organique (OG)

L'OG combine la Croissance interne réelle et l'Effet prix. Elle représente la croissance des affaires après élimination de l'impact des acquisitions, des cessions et d'autres change- ments dans le périmètre d'activité du Groupe, ainsi que des fluctuations des taux de change. Cette mesure établit une comparaison directe avec l'année précédente à périmètre et taux de change constants et permet ainsi, une meilleure compréhension de la dynamique des activités ayant contribué à l'Evolution du chiffre d'affaires d'une année à l'autre.

Afin de limiter l'effet de distorsion de l'hyperinflation, l'effet prix supérieur à environ 2% par mois (niveau auquel on observe généralement une hyperinflation) est exclu du calcul de l'OG dans les économies hyperinflationnistes, avec un ajustement correspondant des variations des taux de change. L'exception à cette règle est le Venezuela, que le Groupe exclut complètement de la Croissance interne réelle, de l'Effet prix et de l'OG en vue d'éliminer la volatilité imputable à cet environnement économique extrême.

Aux fins du calcul de l'OG, a) le chiffre d'affaires d'une activité acquise est exclu pendant les douze mois qui suivent le regroupement des activités, mais le chiffre d'affaires supplé- mentaire généré par l'expansion de l'activité après son acquisition est généralement inclus; et b) le chiffre d'affaires d'une activité cédée est supprimé des comparatifs pour les douze mois précédant la cession. Les contrats d'approvisionnement liés à l'activité cédée sont pris en compte dans les acquisitions et cessions au cours d'une période transitoire. L'impact de l'effet prix des changements opérés dans l'exploitation d'une activité dans l'ensemble d'un pays (p. ex. la création d'une société d'exploitation locale en lieu et place de l'exporta- tion vers un distributeur, ou vice versa) est inclus dans les acquisitions et les cessions, respectivement.

Les effets des variations des taux de change sont calculés en considérant le chiffre d'affaires de l'exercice en cours converti aux taux de change de l'exercice en cours, moins le chiffre d'affaires de l'exercice en cours converti aux taux de l'exercice précédent.