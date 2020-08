Nestle S A : Nestlé enters market for plant-based seafood alternatives

Il ressemble à du thon, il a le goût du thon et pourtant, il ne contient pas de thon. Le nouveau « Sensational VUNA » à base végétale de Garden Gourmet arrive dans les rayons des magasins Coop à partir du 24 août en exclusivité. Avec le lancement d'une alternative végane au thon conventionnel Nestlé entre dans le marché des alternatives au poisson d'origine végétale et élargit son portefeuille d'alternatives à la viande à base végétale en constante évolution. L'innovation de Nestlé a été développée en Suisse et est également lancée en primeur dans ce pays. Elle sera disponible dans d'autre pays ultérieurement

Un produit composé d'uniquement six ingrédients

De plus en plus de consommateurs réduisent désormais leur consommation de poisson. Des problèmes tels que la surpêche dans les océans, la contamination par les métaux lourds et les questions du bien-être animal en sont des raisons possibles. Avec le « Sensational VUNA », Nestlé leur apporte une solution et leur permet de bénéficier d'une alternative au poisson à base végétale pour affiner leurs plats. Le « Sensational VUNA » est produit à base de seulement six ingrédients. L'un des principaux composants est la protéine végétale de pois avec ses acides aminés essentiels. De plus, il ne contient aucun agent conservateur ni colorant artificiel. Cette alternative au thon est similaire à l'original en ce qui concerne son goût, son aspect et sa texture. Il est disponible emballé dans du verre au rayon frais et est prêt à être consommé dès l'achat. Il se prête par exemple à la préparation de salades, de sandwich, en accompagnement sur une pizza ou avec d'autres plats.

Une innovation suisse pour la Suisse

C'est en Suisse, dans le Centre de Recherche Nestlé à Lausanne, que l'idée de fabriquer une alternative au thon à base végétale a germé et donné naissance au « Sensational VUNA » grâce au développement d'un procédé d'extrusion spécial, qui est également utilisé pour la production d'alternatives à la viande à base végétale. Grâce à cette technique, l'alternative au thon a pu être lancée en seulement neuf mois. Pour favoriser un lancement rapide, le produit est fabriqué dans l'unité de recherche de Nestlé à Singen, qui est spécialisée dans le développement de produits à base végétale et qui est très impliquée dans le processus d'innovation d'alternatives à la viande comme les burgers à base végétale ou encore les saucisses.

« Nous sommes ravis de lancer le « Sensational VUNA », qui marque l'expansion stratégique de l'offre végétale de Nestlé, en premier lieu en Suisse. C'est un bel exemple de la force d'innovation de Nestlé et de l'expertise exceptionnelle dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition dont nous disposons dans ce pays. Il est aussi le résultat d'une collaboration fructueuse avec notre partenaire Coop. Nous sommes convaincus du fort potentiel de la marque Garden Gourmet en Suisse. » explique Eugenio Simioni, CEO de Nestlé Suisse.

Le « Sensational VUNA » complète désormais le portefeuille de produits à base végétale de Nestlé en Suisse. La gamme Garden Gourmet comprend le « Sensational Burger » et le « Sensational Haché ». Nestlé se réjouit de bénéficier d'un partenariat stratégique avec Coop pour continuer à faire grandir la catégorie des alternatives à la viande en Suisse.

« Sensational VUNA », PVC, 6.95 CHF