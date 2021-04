Nestle S A : Nestlé acquiert les principales marques de The Bountiful Company et élargit son portefeuille santé et nutrition

Communiqué de presse

Vevey, le 30 avril, 2021 EN | DE

La version anglaise fait foi

Nestlé acquiert les principales marques de The Bountiful Company et élargit son portefeuille santé et nutrition

Nestlé et KKR ont conclu aujourd'hui un accord permettant à Nestlé d'acquérir les marques phares de The Bountiful Company pour 5,75 milliards d'USD. The Bountiful Company est le leader dans la nutrition et les compléments, un secteur très attrayant et en pleine croissance.

La transaction concerne les marques à fort potentiel de croissance Nature's Bounty®, Solgar®, Osteo Bi-Flex® et Puritan's Pride®, ainsi que les activités de commercialisation de marques privées de la société aux États-Unis. Ces marques seront intégrées à Nestlé Health Science, faisant d'elle un leader mondial dans la catégorie des vitamines, minéraux et compléments nutritionnels. Sont exclus de l'accord les produits de The Bountiful Company qui ne complètent pas le portefeuille de Nestlé Health Science: les produits pour le sport et la nutrition active Pure Protein®, Body Fortress® et MET-Rx®, ainsi que Dr.Organic® et l'activité canadienne de vente libre (OTC). La transaction devrait être conclue au deuxième semestre 2021, après la finalisation des conditions usuelles de clôture et l'approbation des autorités réglementaires.

Les vitamines et les compléments sont un pilier de nos activités et ont contribué de manière significative à l'accélération de notre croissance», a déclaré Greg Behar, CEO de Nestlé Health Science. «Cette acquisition renforce notre portefeuille actuel santé et nutrition tant au niveau des produits que des canaux de distribution. Elle positionnera Nestlé Health Science en tant que leader de l'industrie dans la grande distribution, le commerce de détail de produits de spécialité, l'e-commerce et les ventes directes aux consommateurs aux États-Unis, tout en offrant de grandes opportunités d'expansion géographique.»

«Cette annonce de Nestlé Health Science atteste de la transformation de The Bountiful Company au cours des trois dernières années, ainsi que de sa valeur collective et son potential. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos quelque 4500 collaborateurs dans le monde qui ont œuvré inlassablement pour y arriver», a déclaré Paul Sturman, Président et CEO de The Bountiful Company. « En tant que leader dans la nutrition mondiale, nous prenons très à cœur notre responsabilité et notre rôle dans la santé et le bien-être des consommateurs. Nous sommes extrêmement fiers des marques reconnues que nous avons créées et nous sommes persuadés qu'elles représenteront de solides atouts pour Nestlé».

1/3