Nestle S A : Nestlé publie ses ventes du premier trimestre 2021

Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé, a déclaré: «Nous sommes satisfaits de la forte croissance organique des ventes de Nestlé du premier trimestre. La plupart des zones géographiques et des catégories de produits y ont contribué. Notre croissance a été stimulée par une exécution rigoureuse, le renforcement de nos capacités digitales et la rapidité de notre innovation, qui nous ont permis de gagner de nouvelles parts de marché. La croissance des ventes dans le commerce de détail a été solide et nous avons perçu les premiers signes d'une amélioration dans les canaux de distribution hors domicile. Nous maintenons tant nos prévisions pour l'année que nos perspectives à moyen terme de croissance organique soutenue moyenne à un chiffre.

La plupart des catégories de produits ont affiché une croissance organique solide. Le café a le plus contribué à la croissance, alimentée par la forte demande pour les produits Nespresso, Nescafé et Starbucks. Les produits laitiers ont enregistré une croissance à deux chiffres grâce à la demande élevée de produits de pâtisserie maison et de laits enrichis. Les produits pour animaux de compagnie Purina ont affiché une croissance élevée à un chiffre, portée par les marques haut de gamme basées sur la science Purina Pro Plan, Purina ONE et Felix. Les plats préparés et les aides culinaires ont enregistré une croissance générale à deux chiffres, avec une dynamique solide pour la plupart des marques. Les produits d'origine végétale ont continué d'afficher une forte croissance à deux chiffres, portée par Garden Gourmet. La confiserie a affiché une croissance à deux chiffres, soutenue par une croissance des achats d'impulsion et des produits à offrir, ainsi qu'une dynamique soutenue dans les produits de pâtisserie maison. Nestlé Health Science a publié une croissance élevée à un chiffre, reflétant une demande accrue en vitamines, minéraux et compléments, ainsi qu'en produits de santé pour séniors. Les ventes de produits de nutrition infantile ont diminué. Le retour

opérons. Grâce à notre partenariat avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), des vaccins sont administrés aux personnes qui en ont le plus besoin. En ces temps difficiles, nous pouvons réellement démontrer comment les entreprises peuvent être une force au service du bien commun et contribuer à accélérer la relance.»

Le 31 mars 2021, Nestlé a finalisé la vente de ses marques régionales d'eau de source, de son activité d'eau purifiée et de son service de livraison de boissons aux Etats-Unis et au Canada à One Rock Capital Partners, en partenariat avec Metropoulos & Co., pour 4,3 milliards d'USD.

l'activité de glaces aux Etats-Unis. Les taux de change ont eu un impact négatif de 8,6%, reflétant les dépréciations généralisées des devises par rapport au franc suisse, en particulier en Amérique Latine. Les ventes publiées dans la Zone AMS ont reculé de 1,2% à 8,2 milliards de CHF.

La Zone AMS a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre malgré une base de comparaison élevée en 2020. La Zone a enregistré des gains de parts de marché dans l'ensemble des catégories, portés par les produits pour animaux de compagnie, le café, les produits laitiers et la nutrition infantile.

L'Amérique du Nord a enregistré une croissance moyenne à un chiffre, avec une forte croissance interne réelle dans la plupart des catégories de produits et un effet prix positif. Les produits surgelés et réfrigérés ont le plus contribué à la croissance, soutenue par Stouffer's, Lean Cuisine et la marque Life Cuisine lancée récemment. L'activité Freshly, acquise récemment, a enregistré une forte croissance, portée par une distribution plus étendue. La catégorie boissons a enregistré une croissance à deux chiffres avec une forte demande de produits Starbucks destinés à la consommation à domicile, de Coffee mate et Nescafé. Les produits pour animaux de compagnie Purina ont affiché une croissance moyenne à un chiffre, avec une forte dynamique du canal e-commerce et pour les marques haut de gamme Purina Pro Plan, Purina ONE et Fancy Feast. Merrick a enregistré une forte croissance, soutenue par le lancement de nouveaux produits dans la gamme Healthy Grains. Les produits de pâtisserie maison, notamment Toll House et Carnation, ont connu une croissance positive. Les ventes des glaces et de confiseries au Canada ont affiché une croissance

deux chiffres, portée par Häagen-Dazs et KitKat . L'activité eau et Nestlé Professional ont enregistré une croissance négative, mais avec un ralentissement du recul des ventes.

L'Amérique Latine a affiché une croissance à deux chiffres, avec une croissance interne réelle et un effet prix tous deux solides dans toutes les zones géographiques et dans la plupart des catégories de produits. Les ventes au Brésil ont enregistré une croissance à deux chiffres, avec une solide croissance dans la confiserie, les produits laitiers et le café. Le Mexique a également enregistré une croissance générale à deux chiffres, reflétant une forte demande pour Nescafé et les marques de pâtisserie maison La Lechera et Abuelita. Au Chili, les ventes ont enregistré une croissance à deux chiffres, portée par les glaces et la confiserie. Par catégorie de produits, les produits laitiers, la confiserie, les produits pour animaux de compagnie Purina et le café ont affiché une croissance à deux chiffres. La nutrition infantile a maintenu un rythme de croissance positif, notamment au Mexique et au Brésil. Nestlé Professional a renoué avec la croissance.

Zone Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord (EMENA)

Croissance organique de 4,4%: croissance interne réelle de 3,8%; effet prix de 0,6%.

L'Europe de l'Ouest a enregistré une faible croissance organique à un chiffre avec une solide croissance interne réelle, partiellement contrebalancée par un effet prix négatif.

L'Europe Centrale et de l'Est a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, avec une croissance interne réelle solide et un effet prix positif.

