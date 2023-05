Nestlé Waters: les syndicats dénoncent les "choix stratégiques" du groupe

STRASBOURG (awp/afp) - L'intersyndicale CGT, CFDT, CFE-CGC de Nestlé Waters a dénoncé mercredi le "manque d'anticipation" et les "choix stratégiques" du groupe, qui a annoncé mardi la suppression de 171 postes dans son usine de Vittel (Vosges).

L'annonce de ces suppressions de postes a été ressentie de manière "très violente émotionnellement", a regretté auprès de l'AFP Stéphane Cachet, délégué CGT. "Certains collègues, notamment l'équipe de nuit, ont appris la nouvelle dans la presse. C'est inhumain, ça montre le respect que Nestlé a pour ses salariés", a-t-il dit.

Selon les syndicats, le choix de Nestlé Waters de se retirer du marché allemand en février 2022, puis la suspension -pour des raisons de "conditions climatiques"- de l'exploitation de deux des six forages prélevant l'eau commercialisée sous la marque Hépar début mai, ont entraîné une baisse de 30% des volumes produits à l'usine vosgienne, où travaillent 721 salariés.

"Nestlé gère une ressource naturelle et un portefeuille de clients", allemands notamment, a souligné Yannick Duffner, délégué CFDT. "Nous avons la sensation que sur ces deux aspects, la direction est en échec, mais que ce sont les salariés qui vont en payer les conséquences."

Selon une source proche de l'entreprise, la marque Hépar est "deux à trois fois plus rentable" que les autres marques produites localement (Vittel Bonne Source, Vittel Grande Source et Contrex).

"Si on en arrive à cette situation" et à la suspension de deux forages, "c'est que d'une manière ou d'une autre, on a mal géré la ressource, c'est qu'il y a des problèmes de quantité et de qualité", a estimé une source dans l'entreprise.

L'intersyndicale a dénoncé "le manque d'anticipation sur le changement climatique, impactant deux forages Hepar".

"Je déplore également la stratégie sur les marques", a ajouté Claudie Chevessand, de la CFE-CGC. "On a vraiment l'impression que Nestlé n'accorde pas du tout la même importance à Vittel, Contrex et Hépar qu'aux marques Perrier et San Pellegrino. Ça fait des années qu'ils ne se battent plus pour la marque Vittel à l'export".

Selon les syndicats, la part des ventes à l'export a chuté de 40% à moins de 10% "en quelques années", les seuls marchés étrangers étant "la Belgique, où c'est une catastrophe, et la Suisse".

Les documents comptables de la société Nestlé Waters Supply Est font apparaître une baisse du chiffre d'affaires, passé de 276 à 206 millions d'euros entre 2015 et 2021.

