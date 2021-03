Nestlé a finalisé la vente des marques Nestlé Waters en Amérique du Nord

Zurich (awp) - Le géant alimentaire veveysan Nestlé a finalisé la vente des marques de Nestlé Waters en Amérique du Nord, a-t-il indiqué mercredi. Ces activités ont été cédées à One Rock Capital Partners en partenariat avec Metropoulos & Co. Le montant de la transaction s'élève à 4,3 milliards de dollars. La finalisation est intervenue après la réalisation des conditions de clôture habituelles.

Nestlé avait annoncé la vente de cinq marques d'eau de source, dont Poland Spring, et trois eaux de source de montagne, son activité d'eau purifiée et son service de livraison de boissons aux Etats-Unis et au Canada, Readyrefresh, le 17 février dernier. Les huit marques en question ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 3,4 milliards de francs suisses en 2019.

Le groupe avait précisé vouloir se concentrer sur ses "marques internationales haut de gamme, les eaux minérales naturelles locales et les produits d'hydratation saine de haute qualité". Les marques Perrier, S.Pellegrino et Acqua Panna n'étaient pas concernées par la transaction.

rp/al