Nestlé : annonce des mesures pour l'emploi des jeunes

27/10/2020 | 14:53

Nestlé France poursuit sa mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes et promet plus de 1 600 recrutements de salariés de moins de 30 ans d'ici 2025, alors qu'un jeune de l'Hexagone sur cinq est actuellement au chômage, selon les données de l'Insee.



A travers son programme d'actions Nestlé Needs YOUth, Nestlé France va ainsi fournir 325 CDI ou CDD en moyenne par an à des jeunes de moins de 30 ans jusqu'en 2025 et prévoit de recruter 750 stagiaires et alternants par an jusqu'en 2025.



Par ailleurs, le groupe rappelle que ses salariés se mobilisent chaque année pour accueillir des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville en stage de 3e ou pour intervenir en classe dans des collèges de zones d'éducation prioritaire.



Au-delà de la mobilisation française, le groupe Nestlé rappelle la nécessité d'une action collective à l'échelle européenne.







