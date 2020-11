Nestlé : cession de certaines activités en Chine

Nestlé annonce la cession à Food Wise Co, de ses activités de lait d'arachide et de bouillie de riz en conserve Yinlu en Chine, transaction qui devrait être conclue d'ici la fin de cette année et dont les conditions financières ne sont pas divulguées.



L'opération permet au groupe agroalimentaire helvétique de se concentrer sur des catégories clés en Chine : la nutrition infantile, la confiserie, le café, la cuisine, les produits laitiers et les produits pour animaux de compagnie.



Dans le cadre de la transaction, Yinlu continuera à fabriquer les produits Nescafé RTD (prêt-à-boire) pour Nestlé et distribuera les produits dans plusieurs provinces. Yinlu continuera à fabriquer et à vendre des produits Nestea sous licence de Nestlé.



