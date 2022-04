Nestlé, confiant, confirme ses objectifs pour 2022 après de bons résultats

Le groupe alimentaire Nestlé a confirmé jeudi ses objectifs de croissance des marges et des ventes pour 2022, après que de fortes hausses de prix destinées à amortir l'inflation des coûts ont permis aux ventes organiques d'augmenter plus que prévu au premier trimestre. Le groupe basé à Vevey, au bord du lac Léman, a confirmé qu'il s'attendait à ce que les ventes organiques augmentent d'environ 5% cette année, avec une marge opérationnelle commerciale comprise entre 17% et 17,5%. "L'inflation des coûts continue d'augmenter fortement, ce qui nécessitera de nouvelles mesures de tarification et d'atténuation au cours de l'année", a déclaré dans un communiqué l'entreprise suisse.

Chez Nestlé, les ventes organiques, qui excluent les fluctuations des taux de change, les acquisitions et les cessions, ont augmenté de 7,6 %, soit plus que la prévision moyenne de 5,0 % du consensus établi par la société, grâce à des augmentations de prix de 5,2 %, a déclaré le fabricant des barres chocolatées KitKat. Les produits pour animaux de compagnie et le café ont de nouveau été les catégories les plus performantes, contribuant à la hausse des ventes du groupe à 22,2 milliards de francs suisses (23,37 milliards de dollars), également supérieure aux attentes.

"La croissance organique exclut désormais la région de la Russie, étant donné les conditions commerciales fortement perturbées et la décision de Nestlé de se concentrer sur la fourniture d'aliments essentiels", a déclaré le groupe, qui a réalisé des ventes de 1,7 milliard de francs en Russie l'année dernière.

Nestlé a cessé de vendre des produits non essentiels, tels que les barres chocolatées KitKat, en Russie, mais continue de fournir du lait maternisé et de la nutrition médicale.

Son homologue Danone a maintenu ses objectifs financiers inchangés mercredi après que les ventes à périmètre constant ont augmenté de 7,1% au premier trimestre et ont dépassé les attentes.