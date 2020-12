Nestlé : développe les emballages réutilisables

Après Vittel et S.Pellegrino, Nestlé annonce aujourd'hui que trois nouvelles marques de son groupe (Nesquik, Ricoré et Chocapic bio) vont désormais proposer des produits dans des emballages réutilisables, disponibles en ligne sur la plateforme e-commerce de Carrefour et dans 10 magasins d'ici la fin d'année.



Une fois consommés, les emballages vides sont collectés directement chez le consommateur par Carrefour ou déposés par le consommateur en magasin. Ils sont ensuite nettoyés, puis remplis et remis en vente.



Initié par Loop et Carrefour, ce dispositif permet aux Français de réduire leurs déchets. Le consommateur peut ainsi s'inscrire dans une démarche de consommation plus responsable et durable.



Le prix de la consigne correspondant à l'emballage du produit d'un montant de 4E est inclus dans le prix d'achat et intégralement remboursé au consommateur une fois les emballages retournés.



