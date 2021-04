Nestlé en discussion pour la reprise de l'américain Bountiful

Zurich (awp) - Nestlé annonce être en discussion pour acquérir tout ou une partie de The Bountiful Company, un fabricant américain de vitamines et de compléments alimentaires. La multinationale confirme ainsi des informations parues dans la presse américaine ces derniers jours.

Le géant alimentaire veveysan ne dévoile aucun montant dans son communiqué publié lundi. Bountiful produit des vitamines vendues notamment dans les grandes surfaces Walmart et drogueries CVS outre-Atlantique. Bloomberg explique que ce type de produit est en vogue en raison de la pandémie de coronavirus, les consommateurs souhaitant renforcer leur système immunitaire.

Vendredi dernier, un article du "Wall Street Journal" évoquait une transaction autour de 5 milliards, sans préciser si ce sont des dollars ou des francs suisses, qui devrait être finalisé cette semaine. Bountiful est détenu par KKR & Co, une société d'investissement privé. Dans une demande d'introduction en Bourse début avril, la société se présentait comme la plus grande entreprise basée uniquement sur la nutrition d'Amérique du Nord et l'une des trois plus grandes au monde.

En 2020, Nestlé a vu sa croissance être portée notamment par sa division dédiée aux nutriments. Le groupe expliquait dans un communiqué avoir "continué à transformer Nestlé Health Science en un acteur puissant de la nutrition". Au premier trimestre 2021, elle a enregistré une croissance de 9,5%, contre 12,2% en 2020.

